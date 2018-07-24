Пока вы спали: Россиян избивают в Турции

В России упростят покупку подержанных машин

Россиянам может открыться доступ к реестру движимого имущества, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства экономического развития . Ведомство поддержало проект закона, предложенный коллегами из Минфина , согласно которому доступ к этой услуге позволит проверять «юридическую чистоту» бывших в употреблении машин при их покупке, то есть не находятся ли они в залоге или угоне.

Фальшивомонетчики становятся невостребованными

За половину 2018 года Центральный банк России обнаружил 67,8 миллиона фальшивых рублей — на 13,2 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщают «Известия». В ЦБ ранее объясняли сокращение числа фальшивых купюр ростом уровня их защиты и информированности населения. В свою очередь, Сергей Хестанов , доцент кафедры финрынков и фининжиниринга РАНХиГС , назвал еще одной причиной этого невыгодность подобного «бизнеса» из-за расширяющегося распространения безналичных платежей.

Россияне заинтересовались крупными кредитами

Количество крупных (более 500 тысяч рублей) потребительских кредитов, взятых россиянами во второй четверти 2018 года, выросло на 37%. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Рост этого показателя эксперты объяснили изданию возросшей финансовой грамотностью населения и восстановлением экономики.

Трасса в Крым возмутила туристов

Открытие Крымского моста создало для туристов множество трудностей, сообщает портал «Дни.ру». Так, отдыхающие, которые предпочли добраться до полуострова на личных автомобилях, жалуются на многокилометровые пробки, главным образом между поселком Приморский и Феодосией. Кроме того, недовольны туристы и тем, что вдоль дорог, на которых они вынуждены стоять в заторах, расположено слишком мало, а часто и вовсе нет кафе, отелей, автозаправок и даже туалетов.

Россиян избивают в Турции