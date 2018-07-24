Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах

Телеведущий Владимир Соловьев предложил «отменить отдельные тюрьмы для сотрудников органов».
При этом он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».
Так он отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО».
Очередное избиение заключённого в СИЗО. По-моему надо отменить отдельные тюрьмы для сотрудников органов.
Конечно, оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений. В любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по человечески. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 23 July 2018
По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески».
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле. Этому предшествовало появление видеозаписи, на которой запечатлено, как охрана колонии избивает заключенного.