Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах

Владимир Соловьев предложил упразднить тюрьмы для сотрудников органов

Телеведущий Владимир Соловьев предложил «отменить отдельные тюрьмы для сотрудников органов».

При этом он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».

Так он отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО ».

Очередное избиение заключённого в СИЗО. По-моему надо отменить отдельные тюрьмы для сотрудников органов.

Конечно, оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений. В любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по человечески. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 23 July 2018

По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески».