РПЦ обиделась на главу Татарстана за слова о пиве для православных

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Русская православная церковь ответила на предложение главы Татарстана Рустама Минниханова вернуть пиво на стадионы. Священники отнеслись к этой идее крайне неодобрительно. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин. «Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», — сказал он. Доронкин отметил, что более 500 православных организаций в России помогают зависимым от алкоголя людям. Кроме того, добавил он, Минздрав и РПЦ совместно ежегодно проводят в стране День трезвости. 20 июля на заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах, который действует с 2005 года. «Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — сказал тогда глава Татарстана.