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Россиян предупредили о судьбоносном затмении
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Россиян предупредили о судьбоносном затмении 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать «кровавое» лунное затмение, которое приведет к росту международной напряженности. Об этом пишет «Московский комсомолец». h  «МК» отмечает, что речь идет об астрономическом явлении, в ходе которого Луна на время скроется в тени Земли и будет казаться темно-красной.
По мнению астрологов, это событие сделает людей агрессивнее, в том числе это коснется глобальной политики и может «повлиять на судьбу едва ли не каждого человека».
Адепты астрологии призвали жителей планеты избегать в этот день любых конфликтов.
Ранее сообщалось, что 27 июля состоится самое продолжительное лунное затмение за столетие. Оно начнётся в 21:24 по московскому времени и будет продолжаться 3 часа 56 минут. Полная фаза затмения продлится с 22:30 до 00:14.
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