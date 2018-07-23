Россиян предупредили о судьбоносном затмении

В пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать «кровавое» лунное затмение, которое приведет к росту международной напряженности. Об этом пишет « Московский комсомолец ». h «МК» отмечает, что речь идет об астрономическом явлении, в ходе которого Луна на время скроется в тени Земли и будет казаться темно-красной.

По мнению астрологов, это событие сделает людей агрессивнее, в том числе это коснется глобальной политики и может «повлиять на судьбу едва ли не каждого человека».

Адепты астрологии призвали жителей планеты избегать в этот день любых конфликтов.

Ранее сообщалось, что 27 июля состоится самое продолжительное лунное затмение за столетие. Оно начнётся в 21:24 по московскому времени и будет продолжаться 3 часа 56 минут. Полная фаза затмения продлится с 22:30 до 00:14.