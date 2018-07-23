«Ужасный цинизм»: Михалков взбунтовался против «Ельцин-центра» 

Режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон ТВ» выступил против строительства «Ельцин-центра» в Москве. Об этом сообщает «Ура.ру».
Михалков отметил, что усадьба Долгоруковых— Бобринских, где планируют устроить музей президента, «фактически уничтожена».
По его мнению, строительство «Ельцин-центра» в этом здании — «ужасный цинизм», и прежним владельцам не понравилась бы эта идея.
Михалков подчеркнул, что музей Ельцина «должен быть», но «нельзя тащить разрушительные идеи», пользуясь именем президента.
О планах открыть филиал «Ельцин-центра» в Москве стало известно еще в 2016 году. СМИ писали, что в столичной усадьбе планируют разместить музейно-выставочный комплекс, библиотеку и ресторан.
В 2016 году Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что деятельность «Ельцин-центра» «разрушает национальное самосознание детей», предлагая им необъективную оценку истории России.
Позже режиссер уточнил, что имел в виду наличие в центре «программ сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами».