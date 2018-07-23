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План развития Симферополя назвали «никаким»
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Глава Крыма назвал план развития Симферополя «никаким» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный генплан развития Симферополя "никаким" и поручил пересмотреть его, сообщает РИА "Новости".
По словам Аксенова, в плане "ничего не соответствует реалиям, никакие моменты не учтены".
"Я сказал совместно с прокуратурой провести проверку, как он был принят предыдущим руководством… Генплан менять нужно, сто процентов", — заявил Аксенов после заседания крымского правительстваю
Генеральный план развития Симферополя, который не понравился Аксенову, был принят в 2016 году. На его разработку, по словам экс-мэра города Геннадия Бахарева, было потрачено около 50 млн рублей.
Ранее Аксенов заявил, что цены на авиабилеты в Крым необоснованно завышены и попросил ФАС разобраться с ценами.
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