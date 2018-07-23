План развития Симферополя назвали «никаким»

Глава Крыма назвал план развития Симферополя «никаким»

По словам Аксенова, в плане "ничего не соответствует реалиям, никакие моменты не учтены".

"Я сказал совместно с прокуратурой провести проверку, как он был принят предыдущим руководством… Генплан менять нужно, сто процентов", — заявил Аксенов после заседания крымского правительстваю

Генеральный план развития Симферополя, который не понравился Аксенову, был принят в 2016 году. На его разработку, по словам экс-мэра города Геннадия Бахарева, было потрачено около 50 млн рублей.