Жириновский предложил учредить новое звание

ЛДПР будет добиваться учреждения в Москве и впоследствии во всей России звания "Образцовая семья". Об этом заявил в понедельник журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
Он уточнил, что в партии уделяют большое внимание семье. Жириновский также заметил, говоря о кандидате от ЛДПР в мэры Москвы депутате Госдумы Михаиле Дегтяреве, что у него трое детей.
"Думаю, будем биться за то, чтобы было принято звание "Образцовая семья". По Москве хотя бы, с перспективой и по всей стране", — сказал он, добавив, что семья Дегтярева полностью соответствует этой характеристике.
Дегтярев уже баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году. Он набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.
Регистрацию на выборах мэра Москвы прошли четыре кандидата: председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец. Депутат Мосгордумы, основатель строительной компании "СУ-155" Михаил Балакин, выдвинутый "Союзом горожан", оспорил в Мосгорсуде отказ в регистрации, суд удовлетворил его иск и обязал Мосгоризбирком зарегистрировать его кандидатом. Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.