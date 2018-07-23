Жириновский предложил учредить новое звание

ЛДПР предлагает учредить звание «Образцовая семья»

Он уточнил, что в партии уделяют большое внимание семье. Жириновский также заметил, говоря о кандидате от ЛДПР в мэры Москвы депутате Госдумы Михаиле Дегтяреве , что у него трое детей.

"Думаю, будем биться за то, чтобы было принято звание "Образцовая семья". По Москве хотя бы, с перспективой и по всей стране", — сказал он, добавив, что семья Дегтярева полностью соответствует этой характеристике.

Дегтярев уже баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году. Он набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.