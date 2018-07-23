Ещё
Жириновский предложил учредить новое звание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛДПР предлагает учредить звание «Образцовая семья» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛДПР будет добиваться учреждения в Москве и впоследствии во всей России звания "Образцовая семья". Об этом заявил в понедельник журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
Он уточнил, что в партии уделяют большое внимание семье. Жириновский также заметил, говоря о кандидате от ЛДПР в мэры Москвы депутате Госдумы Михаиле Дегтяреве, что у него трое детей.
"Думаю, будем биться за то, чтобы было принято звание "Образцовая семья". По Москве хотя бы, с перспективой и по всей стране", — сказал он, добавив, что семья Дегтярева полностью соответствует этой характеристике.
Дегтярев уже баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году. Он набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.
Регистрацию на выборах мэра Москвы прошли четыре кандидата: председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец. Депутат Мосгордумы, основатель строительной компании "СУ-155" Михаил Балакин, выдвинутый "Союзом горожан", оспорил в Мосгорсуде отказ в регистрации, суд удовлетворил его иск и обязал Мосгоризбирком зарегистрировать его кандидатом. Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
ТАСС: последние новости
В "Медиалогии" заявили, что Кремль не является заказчиком программы "Инцидент" Аксенов поддержал обмен моряков с "Норда" на задержанных украинских рыбаков Тридцатиградусная жара вернется в Москву 25 июля
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор401
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли110
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России114
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение