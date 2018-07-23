Россияне захотели близости с США

ВЦИОМ: более половины россиян выступают за активизацию сотрудничества с США

"Более половины респондентов (54%) видят необходимость в активизации культурных связей между Россией и США. Об инициации сотрудничества в сфере безопасности между странами говорят 55% участников опроса, еще 52% считают, что нужно наладить политические связи. Каждый второй опрошенный (50%) сказал о работе в отношении экономических связей с США", — говорится в сообщении.

Большинство респондентов (83%) слышали о российско-американском саммите 16 июля в Хельсинки , который стал первой полноформатной встречей лидером РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа . Впечатления от встречи глав государств у россиян остались сдержанными: 48% не ждут изменений в российско-американских отношениях, еще 38% ожидают некоторого улучшения.

Вместе с тем, социологи зафиксировали незначительный рост положительных оценок отношений России и США на фоне прошедшего саммита. Так, индекс российско-американских отношений (рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных оценок, от -100 до 100 пунктов) после саммита вырос на два пункта (-74 пункта 5 июля и -72 пункта 18 июля). Среди респондентов по-прежнему преобладают негативные оценки: 39% сказали о напряженности в двусторонних отношениях, 29% оценили их как прохладные, еще 15% назвали отношения двух стран враждебными. Только 8% считают, что отношения между РФ и США — нормальные и спокойные, а о добрососедстве и дружбе сказали 1-2%.

Характеризуя Соединенные Штаты, россияне чаще всего указывают, что страна вмешивается в дела других государств (86%), три четверти (75%) называют их агрессивной страной, еще 68% влиятельной. При этом респонденты отметили развитую науку в стране (76%) и высокий уровень жизни (57%).

"Встреча в Хельсинки, не завершившаяся какими-то крупными договоренностями, не привела к изменениям в оценках россиян по теме отношений с США.