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Пока вы спали: Россияне отказываются от валюты
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Пока вы спали: Россияне отказываются от валюты 

Рамблер 1 час назад

Россияне отказываются от валюты

Граждане России сократили количество денег, вложенных в доллары и евро, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка. В общей сумме вкладов россиян, 26,7 триллиона рублей, 21,2 триллиона приходятся на местную валюту, а 5,5 триллиона на иностранную. В 2017 году объем валютных вкладов россиян уменьшился на 6,4 миллиарда долларов, что эксперты объясняют увеличившимся «доверием» к рублю, а также более высокими ставками для рублевых вкладов в банках.

ЧМ-2018 поднял продажи телевизоров

Чемпионат мира по футболу 2018 года поднял продажи телевизоров в России. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании GfK сообщает «Коммерсант». С первого дня нынешнего года по 8 июля россияне приобрели более 2,4 миллиона телеэкранов, то есть на 15% больше, чем за тот же период 2017-го. Лидерами продаж остались телевизоры южнокорейских компаний Samsung (28%) и LG (26%).

Рогозин лично проконтролирует ЦНИИмаш

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин приказал усилить безопасность в Центральном НИИ машиностроения после обнаружения там шпиона НАТО. По данным «Коммерсанта», Рогозин уже поручил оборудовать для него в ЦНИИмаш кабинет, где намерен проводить часть рабочего времени, а также создал комиссию, которая должна предложить меры по увеличению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности и, в частности, в «излишне самостоятельном» институте.

Россия вернула деньги за ЧМ-2018

За время чемпионата мира по футболу 2018 года Россия вернула иностранцам налог на добавленную стоимость на сумму 943,8 миллиона рублей. Об этом «Газете.ru» сообщили в Федеральной таможенной службе. Всего после введения в апреле 2018-го системы возврата НДС tax free таможенники обработали свыше 2,2 тысячи чеков на сумму более 400 миллионов рублей. По словам Натальи Яшкиной, директора по маркетингу компании Global Blue, по сравнению с апрелем после старта мундиаля число чеков tax free увеличилось в восемь раз.

В России стало меньше бедных

В 2017 году в России уменьшилось количество бедняков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Если в 2016-м число россиян, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, равнялось 19,5 миллиона, то в 2017-м их стало примерно на 200 тысяч меньше — 19,3 миллиона.
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