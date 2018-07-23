Ещё
В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах.
По их словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о разработке и поставке ее в ряд российских регионов.
Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации.
Собеседник издания близкий к Кремлю рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии и кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волокамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в десяти регионах.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве21
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»696
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию31
Видео
08:39
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе
Личный счет
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение