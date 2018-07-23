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В Самаре украли «пирамиду позора»
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В Самаре украли «пирамиду позора» 

dom.lenta.ru 36 минут назад
Фото: РКС-ХОЛДИНГ
В Самаре украли трехтонную конструкцию, с помощью которой местные коммунальщики добивались погашения задолженностей злостными неплательщиками. Об этом сообщают региональные «Аргументы и Факты».
Так называемая «пирамида позора», по заявлению представителей «Самарских коммунальных систем» (СКС), оказалась хорошим инструментом для взыскания задолженностей — более эффективным, чем отключение воды. Как правило, после установки пирамиды долги быстро погашались, отмечает издание.
«Есть моменты, когда нет технической возможности отключить воду (…) да и это более дорогостоящий процесс, трудозатратный по времени и материально. Мы эту пирамиду придумали специально, чтобы воздействовать на владельцев домов. Точечный инструмент. У нас есть список владельцев домов — ТОП-100, которые задолжали более 50 тысяч рублей. Если мы с них хотя бы соберем долги — это будет великое дело», — прокомментировала эффективность инструмента начальник отдела по связям с общественностью СКС Мария Алмазова.
С мая 2018-го конструкцию устанавливали по 17 адресам, с последнего по времени адреса неплательщика «пирамида позора» исчезла в июле.
По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованной в начале июля 2018-го, с начала года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 14 процентов, до 27,5 тысячи человек. В совокупности граждане, не погасившие долги за услуги ЖКХ по решению суда, на начало июля задолжали 1,35 миллиарда рублей. Средний размер долга каждого неплательщика составляет около 46 тысяч рублей.
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