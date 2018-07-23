В Самаре украли «пирамиду позора»

Самаре украли трехтонную конструкцию, с помощью которой местные коммунальщики добивались погашения задолженностей злостными неплательщиками. Об этом сообщают региональные «Аргументы и Факты».

Так называемая «пирамида позора», по заявлению представителей «Самарских коммунальных систем» (СКС), оказалась хорошим инструментом для взыскания задолженностей — более эффективным, чем отключение воды. Как правило, после установки пирамиды долги быстро погашались, отмечает издание.

«Есть моменты, когда нет технической возможности отключить воду (…) да и это более дорогостоящий процесс, трудозатратный по времени и материально. Мы эту пирамиду придумали специально, чтобы воздействовать на владельцев домов. Точечный инструмент. У нас есть список владельцев домов — ТОП-100, которые задолжали более 50 тысяч рублей. Если мы с них хотя бы соберем долги — это будет великое дело», — прокомментировала эффективность инструмента начальник отдела по связям с общественностью СКС Мария Алмазова.

С мая 2018-го конструкцию устанавливали по 17 адресам, с последнего по времени адреса неплательщика «пирамида позора» исчезла в июле.