Установивший рекорд на ЕГЭ школьник побил его в МГУ

Московский школьник, установивший рекорд на ЕГЭ, улучшил его на дополнительном экзамене в МГУ . Об этом свидетельствуют результаты вступительного испытания, опубликованные на сайте факультета биоинженерии и биоинформатики.

Согласно им, на допэкзамене по математике Руслан Салимгареев набрал максимально возможное количество баллов, став единственным из 177 абитуриентов, кому это удалось.

«Чувство еще одного пройденного этапа», — сообщил молодой человек в беседе с ТАСС.

Агентство уточняет, что в нынешнем году для поступления на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени Ломоносова достаточно было набрать 448 баллов на ЕГЭ и дополнительном испытании.

Ранее Руслан Салимгареев набрал по 100 баллов на каждом из четырех ЕГЭ, которые сдавал, став первым, кому это удалось. Москвич добился максимальных результатов на экзаменах по химии, биологии, русскому языку и профильной математике.