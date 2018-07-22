Немец Фальк Тишендорф переплыл Байкал

Фальк Тишендорф из Германии пересек самое глубокое озеро планеты Байкал. В 11:00 по московскому времени он стартовал из бухты Ая, а в 16:00 финишировал в Энхалуке.

Экстремальный заплыв европеец начал еще 20 июля, но его пришлось прервать в связи со штормом. 21 июля он сделал остановку в бухте Ая Иркутской области

Свое желание переплыть Байкал он объяснил желанием узнать больше о России

«Идея была такая, что мы хотим узнать больше о этой стране, о России. Есть группа такая русско-немецких друзей, и мы приняли такое решение переплыть больше водные пространства России», — рассказал перед стартом Тишендорф.

Вместе с Тишендорфом дистанцию хотели проплыть еще шесть человек, но решились на это только двое — сам Тишендорф и его приятель, который быстро сошел с дистанции.