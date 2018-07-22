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Немец Фальк Тишендорф переплыл Байкал
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Немец Фальк Тишендорф переплыл Байкал 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фальк Тишендорф из Германии пересек самое глубокое озеро планеты Байкал. В 11:00 по московскому времени он стартовал из бухты Ая, а в 16:00 финишировал в Энхалуке.
Экстремальный заплыв европеец начал еще 20 июля, но его пришлось прервать в связи со штормом. 21 июля он сделал остановку в бухте Ая Иркутской области.
Свое желание переплыть Байкал он объяснил желанием узнать больше о России:
«Идея была такая, что мы хотим узнать больше о этой стране, о России. Есть группа такая русско-немецких друзей, и мы приняли такое решение переплыть больше водные пространства России», — рассказал перед стартом Тишендорф.
Вместе с Тишендорфом дистанцию хотели проплыть еще шесть человек, но решились на это только двое — сам Тишендорф и его приятель, который быстро сошел с дистанции.
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