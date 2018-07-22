Ещё
Пранкеры узнали программу обучения Навального в Йеле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Йеле рассказали пранкерам о программе, по которой обучался Навальный 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили заместителю директора проекта World Fellows Йельского Университета США Тимоти Стампу и узнали у него, по какой программе проходил обучение блогер Алексей Навальный. Запись беседы опубликована на YouTube.
Пранкеры разыграли сотрудника Йеля от имени министра образования Польши Ярослава Говина. В ходе беседы Стамп рассказал, что с августа по декабрь в программе World Fellows будет принимать участие один из сторонников Навального Леонид Волков.
"Нам хорошо известно, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, и они исходят из России и из Кремля. Для него это непростое время. Он хорошо подходит для этой программы. У него соответствующий опыт, в том числе как представителя российской оппозиции, а также в области российских информационных технологий, поэтому мы возлагаем на него большие надежды во время его пребывания у нас", — пояснил он.
Пранкер-"министр" в свою очередь сообщил, что в Польше создается еще одна "учебная программа", в которой Волков якобы намеревается принять участие после возвращения из Соединенных Штатов. Он обратил внимание на то, что Навальный стал "революционером" после обучения в Йеле. Стамп согласился с этой оценкой.
"Полагаю, эта заслуга принадлежит и нам. Не думаю, что это оценили в Кремле", — со смехом ответил он, посетовав, что "уже потерял последнюю надежду получить российскую визу".
Стамп также рассказал о целях программы. По его словам, речь идет не только о развитии личностных качеств, но и о распространении "демократии".
"Это широкий спектр тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства, развития лидерских качеств, которые помогут ему в продвижении себя, своего дела и демократических принципов в России", — рассказал представитель Йельского университета, добавив, что на участие в ней набирается ежегодно 3 тысячи претендентов, из которых отбирают 15 или 16 человек.
По его словам, Волков во время пребывания в Йеле сможет самостоятельно выбрать те предметы и занятия, которые он захочет посещать.
Говоря о Навальном, Стамп отметил, что у него "громкое имя", и он "получил большую известность во всем мире". В ответ на вопрос пранкера о том, можно ли "сделать" из Волкова "новую знаковую фигуру", собеседник подчеркнул, что это зависит от того, чего хочет он сам, однако в Йеле ему предоставят "все средства".
"Леонид станет нашим первым совместным выпускником, и это только поднимет авторитет и вашей, и нашей программы", — заключил Стамп.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии1  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался86
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии203
Греция меняет тон в отношении России226
Помпео высказал свои претензии Лаврову247
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение