В Нижнем Тагиле простились с Изой Высоцкой

В Нижнем Тагиле завершилась церемония прощания с первой женой Владимира Высоцкого, народной артисткой России Изой Высоцкой . Вскоре на здании городского театра, где усопшая работала с 1970 года, появится памятная доска.

Директор Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряк Ольга Анисимова сообщила, что в Нижнем Тагиле завершилась церемония прощания с первой женой Владимира Высоцкого, народной артисткой России Изой Высоцкой. Об этом пишет ТАСС

"Были все, кто раньше работал в театре, у нее были друзья по всему миру, с ней ушла целая эпоха Нижнетагильского драматического театра. Театру очень повезло, что столько лет у нас работал такой великий мастер сцены", — сказала Анисимова.

Она также добавила, что было достигнуто соглашение с главой города об установке на здании театра в Нижнем Тагиле памятной доски.