Ещё
Росстат повысил прогноз численности населения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росстат повысил прогноз численности населения 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная служба государственной статистики повысила прогноз численности населения со 154 до 157 миллионов человек к 2036 году, сообщает газета «Известия».
Данные обновлены с учетом прошлогодней госпрограммы «Развитие здравоохранения», предусматривающей увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.
Задачу добиться устойчивого естественного прироста в майских указах поставил президент РФ Владимир Путин. Однако, Росстат ожидает, что выполнить ее исключительно за счет рождаемости не удастся из-за того, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.
В то же время в службе не исключают, что увеличить численность населения получится за счет прироста мигрантов, а также предоставляя гражданство в упрощенном порядке этническим русским. Ожидается, что каждый год в страну будут прибывать до полумиллиона человек.
Парламентская газета: последние новости
Россиянам позволят по собственному усмотрению снимать иностранцев с учёта Медведей и кабаргу предложили признать стратегическим ресурсом Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну420
Дело о госизмене начинает разрастаться131
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы13
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Россия на дне: как поделят Каспий24
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение