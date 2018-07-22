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Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
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Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователь Twitter под ником «очень милая дама» в рамках флешмоба «один лайк — один факт» перечислила несколько десятков фактов о работе в заведениях фастфуда.
По словам девушки, которая называет себя бывшей сотрудницей сетевого заведения, работа в общепите — тяжелый физически и морально труд. «В целях экономии ресурсов несчастных богачей, которые держат все это прекрасие, вы на всякий случай будете и уборщиком, и посудомойкой, и кассиром, и спринтером (догонять не заплативших гостей)», — поделилась она.
Пользовательница добавила, что почти во всех заведениях есть тараканы, даже в кофейнях, расположенных в торговых центрах. «Норм было, несешь такой заказ, ногами незаметно давишь тараканов. Один как-то в пенку капучино упал. Постоянники (постоянные клиенты — прим. »Ленты.ру») интересовались, куда сесть и где сегодня не ползают», — написала девушка.
По ее словам, многие сотрудники общепита работают без медкнижки, и за этим никто не следит.
Она также отметила, что часто такая работа вынуждает начать курить. «Я начала курить, когда устроилась на свою первую работу в кофейне, просто потому, что курящие могут выбегать на перерывы и пять минут в тишине просто втыкать в окружающее пространство», — подчеркнула она.
Ее пост собрал более тысячи лайков и 150 ретвитов.
Ранее в июле пользователи сети запустили новый флешмоб, участники которого рассказали об аспектах жизни без секса.
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