Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите

давайте короче запилю тред 1 лайк — 1 фактец о непростой и тяжёлой работе в общепите— очень милая дама (@eggsy_no) 20 июля 2018 г. Пользователь Twitter под ником «очень милая дама» в рамках флешмоба «один лайк — один факт» перечислила несколько десятков фактов о работе в заведениях фастфуда.

По словам девушки, которая называет себя бывшей сотрудницей сетевого заведения, работа в общепите — тяжелый физически и морально труд. «В целях экономии ресурсов несчастных богачей, которые держат все это прекрасие, вы на всякий случай будете и уборщиком, и посудомойкой, и кассиром, и спринтером (догонять не заплативших гостей)», — поделилась она.

Пользовательница добавила, что почти во всех заведениях есть тараканы, даже в кофейнях, расположенных в торговых центрах. «Норм было, несешь такой заказ, ногами незаметно давишь тараканов. Один как-то в пенку капучино упал. Постоянники (постоянные клиенты — прим. »Ленты.ру» ) интересовались, куда сесть и где сегодня не ползают», — написала девушка.

По ее словам, многие сотрудники общепита работают без медкнижки, и за этим никто не следит.

Она также отметила, что часто такая работа вынуждает начать курить. «Я начала курить, когда устроилась на свою первую работу в кофейне, просто потому, что курящие могут выбегать на перерывы и пять минут в тишине просто втыкать в окружающее пространство», — подчеркнула она.

Ее пост собрал более тысячи лайков и 150 ретвитов.

Ранее в июле пользователи сети запустили новый флешмоб, участники которого рассказали об аспектах жизни без секса.