Кому нужна немытая Россия

Вот сидит у себя дома блогер. Ничем полезным в реальной жизни не занимается. Пару лет постил картинки о том, как плохо жить в России , и стал тысячником. Ничего с тех пор толком не изменилось. Он по-прежнему ничем полезным не занимается. Только теперь его картинки влияют на умы двух десятков тысяч человек.

А публикации его вот какого характера: страна наша ужасная и отсталая, люди все сплошь злые и жестокие, жить тут просто невыносимо. Насколько я знаю, блогер этот был только в Москве Екатеринбурге . Европейские и российские города видел исключительно на тех самых картинках, что постят его «коллеги». То есть фотоколлажи, где, скажем, Норильск сравнивают с Сан-Ремо, или самый старый советский поезд — с Бельмонд Норт Бэль. Под постами его куча комментариев, в которых подписчики соревнуются в том, кто эффектней обзовет собственный народ и свою страну.

Сейчас не модно любить Рязань своего детства или Псков , где живут твои родители. Фейсбук засмеет и вычеркнет тебя из списка нормальных людей.

Попробуй напиши что-нибудь хорошее про российскую глубинку. Тут же набегут писклявые интеллектуалы и начнут рассуждать, что в этой истории что-то не сходится, что где-то обязательно должен был быть Раскольников, зарубивший старушонку.

Как-то я общался с редактором популярного СМИ. Обсуждали тему для материала — про необычную художницу, которая живет в горах и ведет отшельнический образ жизни. И тут редактор популярного СМИ пишет:

— Нужно обязательно выяснить, издеваются ли над ней местные. Вероятно, там есть муж, который ее избивает за то, что она занимается творчеством.

— Ну таких проблем вроде нет. Она живет себе и живет в горах, — отвечаю. — Просто пишет картины и собирает мох в горах.

— А, ну тогда это не подойдет по формату, — отвечает редактор популярного СМИ. — Кому интересна художница с Кавказа, у которой все хорошо.

Я часто езжу по стране, посещаю самые отдаленные населенные пункты, в которые другой человек в здравом уме вряд ли станет соваться. У нас действительно не все хорошо — особенно в глубинке чаще встречаешь людей, живущих за гранью нищеты, маргиналов, от которых во время поездок лучше держаться подальше. Сидя в уютном фейсбуке, конечно, удобно рассуждать кто в этом виноват. Насмотревшись ленты новостей, иной раз боишься выйти на улицу.

И все же Россия, которую постят соцсети, и Россия, которая существует в реальности — это две разные России. В этом можно убедиться, просто сев за руль автомобиля и проехав пару тысяч километров по стране, заезжая в разные города.

Недавно я ехал в поезде. Он, кстати, совсем не был похож на те российские поезда, про которые нам рассказывают популярные медиа и блогеры. Чистое купе с туалетом и душем, кондиционер и телевизор. Опрятные кондукторы.

В дороге мне стало нехорошо — и было принято решение вызвать мне бригаду медиков к следующей станции. С теплотой и чуткой заботой, которую проявили кондукторы этого поезда, я, наверное, не сталкивался никогда в жизни.

А ведь я такой, столкнувшийся с реальностью, один. Но это не у меня, а у блогера, который рассказывает про пьющих и немытых «кондукторш» и постит купе с распотрошенными матрасами и пьяными срочниками, двадцать тысяч подписчиков. Двадцать тысяч умов, которые он ввел в заблуждение.

Помню, как радовался весь «продвинутый» фейсбук, когда двое англичан записали видеообращение к своим согражданам о том, что в России не так все плохо, как подавали в британских СМИ. Совершенно серьезные люди постили это видео, радостно восклицая: «Наконец, англичане поймут, что мы не плохие, что мы хорошие и русские медведи с балалайками — чистый миф».