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Иларион поддержал отмену наказания за репосты
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Митрополит Иларион поддержал отмену уголовного наказания за репосты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал инициативу депутатов Госдумы отменить уголовное наказание за репосты чужих публикаций в социальных сетях.
"Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации. Репост, то есть простая пересылка той или иной публикации какой-то группе людей, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала. Другое дело, что, переопубликовывая чужие материалы, человек берет на себя часть ответственности за последствия публикации этих материалов. Поэтому какие-то системы контроля необходимы", — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, решением проблемы может быть блокировка сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.
"Конечно, уголовное указание просто за репост — это чрезмерная мера и, я думаю, что решение Госдумы в данном случае правильное. Тем более что очень часто репостами занимаются лица несовершеннолетние, молодые, которые делают это, не подумав о последствиях своих действий", — добавил представитель Русской православной церкви.
В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.
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