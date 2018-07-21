Иларион поддержал отмену наказания за репосты

Митрополит Иларион поддержал отмену уголовного наказания за репосты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал инициативу депутатов Госдумы отменить уголовное наказание за репосты чужих публикаций в социальных сетях.

"Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации. Репост, то есть простая пересылка той или иной публикации какой-то группе людей, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала. Другое дело, что, переопубликовывая чужие материалы, человек берет на себя часть ответственности за последствия публикации этих материалов. Поэтому какие-то системы контроля необходимы", — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, решением проблемы может быть блокировка сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.

"Конечно, уголовное указание просто за репост — это чрезмерная мера и, я думаю, что решение Госдумы в данном случае правильное. Тем более что очень часто репостами занимаются лица несовершеннолетние, молодые, которые делают это, не подумав о последствиях своих действий", — добавил представитель Русской православной церкви