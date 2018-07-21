«В чем сила, брат? В ЛГБТ»: граффити с Багровым испортили

«В чем сила, брат? В ЛГБТ»: в Петербурге испортили граффити с Данилой Багровым

На граффити с изображением главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова , которого сыграл Сергей Бодров , появилась надпись: «В чем сила, брат? В ЛГБТ». Таким образом автор вопроса решил бороться с ксенофобией.

Надпись оставил тот же человек, который испортил граффити со Станиславом Черчесовым. На портрете тренера написали красным: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

Художники из HoodGraff закрасили портрет Черчесова. Граффити с Багровым они восстанавливать не собираются.

«С этим, скорее всего, справятся коммунальщики», — сказали авторы.