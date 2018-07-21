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«В чем сила, брат? В ЛГБТ»: граффити с Багровым испортили
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«В чем сила, брат? В ЛГБТ»: в Петербурге испортили граффити с Данилой Багровым 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
На граффити с изображением главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова, которого сыграл Сергей Бодров, появилась надпись: «В чем сила, брат? В ЛГБТ». Таким образом автор вопроса решил бороться с ксенофобией.
Надпись оставил тот же человек, который испортил граффити со Станиславом Черчесовым. На портрете тренера написали красным: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».
Художники из HoodGraff закрасили портрет Черчесова. Граффити с Багровым они восстанавливать не собираются.
«С этим, скорее всего, справятся коммунальщики», — сказали авторы.
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