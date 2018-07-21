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В Крыму обвинили Киев в лицемерии
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В Крыму обвинили Киев в лицемерии по отношению к морякам «Норда» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Фото : Государственная пограничная служба Украины
Киевские власти придерживаются лицемерной позиции по отношению к морякам крымского экипажа судна "Норд", утверждая, что они могут беспрепятственно вернуться домой, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Во вторник пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик сообщила, что "граждане Украины — члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой". Позже представитель владельца судна "Норд" — Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева опровергла данное заявление. По ее словам, существует устный запрет на пропуск экипажа через границу по российским паспортам.
"Моряки российского сейнера "Норд" по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера. Но эти граждане не украинские, это российские граждане, и люди, естественно, не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, украинские власти продолжают препятствовать возвращению крымских моряков домой.
"Все это не может оставаться безнаказанным и без последствий", — подчеркнул вице-премьер.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В МИД РФ ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.
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