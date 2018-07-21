Популярное вино оказалось опасным

Радиационные частицы обнаружены в популярном сорте вина

Речь идет о калифорнийском вине «Каберне-совиньон».

Исследователи выяснили, что в популярном калифорнийском вине «Каберне-совиньон» были обнаружены радиационные частицы, однако в незначительном количестве. Как предполагают ученые, причиной тому якобы могла стать катастрофа в Японии в следствии трагедии на АЭС.

Между тем эксперты подчеркивают, что содержащихся частиц цезия для каких-либо серьезных последствий недостаточно. Тем не менее, для любителей этого алкогольного напитка с хроническими заболеваниями существует вероятность появления ряда проблем.

«Это всего лишь отголоски прошлого, не стоит переживать. Лишнее напоминание о мерах безопасности», — цитирует сообщение портал arXiv.org.

Эксперты отмечают, что с каждым годом уровень опасных элементов снижается. В публикации же речь идет о вине, произведенном в период с 2007 по 2009 годы. Однако специалисты призывают не поддаваться панике, тем более, для того, чтобы найти опасные вещества в современных алкогольных напитках, нужно очень сильно потрудиться.