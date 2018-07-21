Ещё
Популярное вино оказалось опасным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радиационные частицы обнаружены в популярном сорте вина 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: pixabay
Речь идет о калифорнийском вине «Каберне-совиньон».
Исследователи выяснили, что в популярном калифорнийском вине «Каберне-совиньон» были обнаружены радиационные частицы, однако в незначительном количестве. Как предполагают ученые, причиной тому якобы могла стать катастрофа в Японии в следствии трагедии на АЭС.
Между тем эксперты подчеркивают, что содержащихся частиц цезия для каких-либо серьезных последствий недостаточно. Тем не менее, для любителей этого алкогольного напитка с хроническими заболеваниями существует вероятность появления ряда проблем.
«Это всего лишь отголоски прошлого, не стоит переживать. Лишнее напоминание о мерах безопасности», — цитирует сообщение портал arXiv.org.
Эксперты отмечают, что с каждым годом уровень опасных элементов снижается. В публикации же речь идет о вине, произведенном в период с 2007 по 2009 годы. Однако специалисты призывают не поддаваться панике, тем более, для того, чтобы найти опасные вещества в современных алкогольных напитках, нужно очень сильно потрудиться.
ТК «Звезда»: последние новости
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Путин пообещал болельщикам максимально комфортный визовый режим Основатель Amazon признан самым богатым человеком в современной истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян217
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света331
Максакова в короткой юбке вызвала фурор11
Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»4
Россия «репетирует развал Украины»120
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение