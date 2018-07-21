Испанские отели нашли управу на пьяных постояльцев

Часть отелей Испании хотят отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов

Отели испанских Балеарских островов хотят отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов. Гостиницы готовы пойти на такой шаг, что сократить количество инцидентов с нетрезвыми отдыхающими. Правительство Балеарского архипелага (в его состав входят острова Майорка, Менорка, Ибица и Форментера) предлагает сделать употребление алкоголя в отелях исключительно платным, передает РИА Новости

В первую очередь речь идет о тех местах, где отдыхают британцы. Там предлагается лимитировать неограниченную подачу алкоголя в рамках системы «все включено» или предлагать туристам либо «полупансион», где обычно спиртное оплачивается дополнительно, либо все тот же all inclusive, но уже в soft-варианте — в рамках которого горячительные напитки будут стоить денег.

«Отрегулировать» это предлагается экономическими методами. Для того, чтобы отели отказались от «все включено» с алкоголем, власти Балеар разрабатывают новый закон, связанный с переработкой отходов. Он полностью запретит использование соломинок, пластиковых стаканов или одноразовых тарелок в гостиницах. Такая посуда очень востребована в системе «все включено», поскольку она позволяет клиентам есть и пить на открытых площадках, у бассейна или на пляже и даже выходить за пределы курорта со стаканом в руке. Кроме того, Балеарские острова хотят запретить рекламу алкогольных напитков и заведений на архипелаге, а также запретить предложение туристам алкоголя во время экскурсий или морских прогулок.

По мнению Антони Сансо, генерального директора управления по туризму Балеарских островов, именно свободно подаваемый в отелях алкоголь является причиной антиобщественного поведения туристов.