Ещё
Испанские отели нашли управу на пьяных постояльцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть отелей Испании хотят отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Отели испанских Балеарских островов хотят отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов. Гостиницы готовы пойти на такой шаг, что сократить количество инцидентов с нетрезвыми отдыхающими. Правительство Балеарского архипелага (в его состав входят острова Майорка, Менорка, Ибица и Форментера) предлагает сделать употребление алкоголя в отелях исключительно платным, передает РИА Новости.
В первую очередь речь идет о тех местах, где отдыхают британцы. Там предлагается лимитировать неограниченную подачу алкоголя в рамках системы «все включено» или предлагать туристам либо «полупансион», где обычно спиртное оплачивается дополнительно, либо все тот же all inclusive, но уже в soft-варианте — в рамках которого горячительные напитки будут стоить денег.
«Отрегулировать» это предлагается экономическими методами. Для того, чтобы отели отказались от «все включено» с алкоголем, власти Балеар разрабатывают новый закон, связанный с переработкой отходов. Он полностью запретит использование соломинок, пластиковых стаканов или одноразовых тарелок в гостиницах. Такая посуда очень востребована в системе «все включено», поскольку она позволяет клиентам есть и пить на открытых площадках, у бассейна или на пляже и даже выходить за пределы курорта со стаканом в руке. Кроме того, Балеарские острова хотят запретить рекламу алкогольных напитков и заведений на архипелаге, а также запретить предложение туристам алкоголя во время экскурсий или морских прогулок.
По мнению Антони Сансо, генерального директора управления по туризму Балеарских островов, именно свободно подаваемый в отелях алкоголь является причиной антиобщественного поведения туристов.
BFM.RU: последние новости
Российские власти определились с выходными днями в будущем году Переводчица книг о Гарри Поттере умерла в возрасте 55 лет Путин пообещал максимально удобный визовый режим для желающих вновь приехать в Россию иностранных болельщиков
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор87
Фото кабинета Медведева удивило россиян332
Киев решил отомстить России за Азовское море245
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»231
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился25
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение