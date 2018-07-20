Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак

Издательство "Махаон" выпустило семь книг о Гарри Поттере в переводе Спивак.

У поклонников поттерианы переводы Спивак вызывали неоднозначную реакцию. В частности, речь идет о персонажах, переведенных ею как Думбльдор, Злодеус Злей и Невилл Длиннопоп.

Многие поклонники книги отреагировали на смерть переводчика.

мария спивак умерла. но перевод её жив!

лучше бы наоборот, конечно— Капитан Винсент Пух (@SirVincentPooh) July 20, 2018

Думбльдор и Злей проводили ее в последний путь?— Annie White (@Annie_White_09) July 20, 2018

Bagshot как Жукпук я точно простить не смогу— Site Upsilon (@a_physician) July 20, 2018

Спивак скончалась в московском хосписе после продолжительной болезни.