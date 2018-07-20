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Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак
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Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: кадр из фильма
Сегодня в возрасте 55 лет скончалась Мария Спивак, писатель и переводчик. Она получила широкую известность переводами книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
Издательство "Махаон" выпустило семь книг о Гарри Поттере в переводе Спивак.
>> Умерла Мария Спивак
У поклонников поттерианы переводы Спивак вызывали неоднозначную реакцию. В частности, речь идет о персонажах, переведенных ею как Думбльдор, Злодеус Злей и Невилл Длиннопоп.
Многие поклонники книги отреагировали на смерть переводчика.
Спивак скончалась в московском хосписе после продолжительной болезни.
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