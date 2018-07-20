Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак 

Сегодня в возрасте 55 лет скончалась Мария Спивак, писатель и переводчик. Она получила широкую известность переводами книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
Издательство "Махаон" выпустило семь книг о Гарри Поттере в переводе Спивак.
У поклонников поттерианы переводы Спивак вызывали неоднозначную реакцию. В частности, речь идет о персонажах, переведенных ею как Думбльдор, Злодеус Злей и Невилл Длиннопоп.
Многие поклонники книги отреагировали на смерть переводчика.
мария спивак умерла. но перевод её жив!
лучше бы наоборот, конечно— Капитан Винсент Пух (@SirVincentPooh) July 20, 2018
Спивак скончалась в московском хосписе после продолжительной болезни.