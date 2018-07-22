В Домодедове объявлен победитель смотра-конкурса «Парки Подмосковья», сообщает телеканал «360». Это парк «Пехорка».
Премии лауреатам вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава Балашихи Сергей Юров поблагодарил его за высокую оценку труда, проделанного коллективом городского округа.
«Действительно, наш центральный городской парк за год преобразился», — сказал он.
По его словам, количество парков увеличивается, и конкуренция в конкурсе с каждым годом всё сильнее.
Ранее сообщалось, что проект «Парки Подмосковья» существует с 2013 года. За это время число парков культуры и отдыха в регионе выросло с 25 до 92.
Также «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы рассказали о планах по строительству и реконструкции детских садов и школ.