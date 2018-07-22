Объявлен победитель смотра-конкурса «Парки Подмосковья»

В Домодедове объявлен победитель смотра-конкурса «Парки Подмосковья», сообщает телеканал «360». Это парк «Пехорка».

«Действительно, наш центральный городской парк за год преобразился», — сказал он.

По его словам, количество парков увеличивается, и конкуренция в конкурсе с каждым годом всё сильнее.

Ранее сообщалось, что проект «Парки Подмосковья» существует с 2013 года. За это время число парков культуры и отдыха в регионе выросло с 25 до 92.