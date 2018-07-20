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Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных
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Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. Как говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2019 году", новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
При этом россияне также получат пять дней отдыха на первомайских праздниках и четыре ко Дню Победы.
"В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября", — говорится в проекте.
Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно, а день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу — 10 мая.
Комментарии6  Ещё 3 источника 
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