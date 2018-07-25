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В Крыму ответили возмущенной Шараповой
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В Крыму ответили возмущенной Шараповой 

Рамблер 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Депутат госсовета Крыма Валерий Аксенов объяснил, почему в Крыму возникают автомобильные заторы. Об этом сообщает «Взгляд».
Ранее телеведущая Арина Шарапова возмутили пробки на дорогах Крыма.
«Не закончена до конца автомобильная дорога федерального значения «Таврида», поэтому и существуют проблемы. Сейчас движение происходит по одной старой дороге», — объяснил суть проблемы Аксенов.
Шарапова ранее опубликовала видео, демонстрирующее дорогу, одна из полос которой «встала». На записи видно, что в пробке стоят много фур.
«Неужели нельзя проследить, чтобы они [большегрузы] все же ездили вечерами», — возмутилась ведущая.
По ее словам, власти ранее решили, что дорога Керчь-Симферополь с 15 июля «не будет перегружена этими машинами», и фуры начнут ездить с 22:00 и до утра.
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