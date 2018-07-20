WWF предложил россиянам узнать их экологический след

Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил тест, помогающий россиянам узнать их экологический след. Все прошедшие тест получат возможность принять участие в марафоне экологических привычек, который пройдет в рамках акции «День экодолга».

В этом году День экологического долга наступит на день раньше, чем в прошлом, поэтому акция пройдет под лозунгом «Вернем день планете». Всего за одни сутки вырубается 20 000 гектаров леса, выбрасывается до 4,8 млн тонн мусора, потребляется 12,5 млн тонн еды (при этом 3,7 млн тонн продуктов выбрасывается на помойку), вылавливается 255 000 тонн рыбы и морепродуктов, выбрасывается в атмосферу 88,5 мегатонн CO2, теряются десятки диких видов флоры и фауны. Население планеты продолжает расти, и если не изменить потребительские привычки сейчас, уже через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофическими последствиями.

В ходе кампании WWF расскажет, как помочь планете вернуть потраченный день, следуя простым экосоветам. К марафону можно присоединиться 25 июля, предварительно оставив свои контакты на сайте wwf.ru/ecodolg.