Ещё
Китайцы растаскивают «камни» во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристы из Китая растаскивают на сувениры «камни» с пляжа во Владивостоке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайские туристы, посещающие Стеклянную бухту во Владивостоке, не смотря на запрет массово забирают с собой в качестве сувенира прозрачные "камни" с пляжа, сообщает South China Morning Post.
По словам Генконсула КНР во Владивостоке, некоторые турфирмы говорят своим клиентам, что это разрешено, хотя на пляже установлены щиты с запрещающими надписями, правда, на русском языке.
"Каждый день на пляж приезжают четыре-пять автобусов с китайскими туристами, которые сразу начинают сборы сувениров", — рассказывает местный житель Александр Смоляков.
Разноцветные прозрачные "камни" с пляжа Уссурийского залива (Стеклянная бухта) — не что иное, как обточенные морем куски стекла и фарфора, выброшенные в море в советское время и сделавшие это место туристической достопримечательностью.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам72
Загадочная гибель игроков КВН14
«Она просто перестала дышать — и все»8
Недовольству россиян в соцсетях положат конец736
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение