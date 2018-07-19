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Добрые люди собрали деньги для обворованной старушки
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Добрые люди собрали деньги для обворованной старушки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Justgiving.com
Незнакомые люди собрали больше 500 фунтов стерлингов для престарелой жительницы английского города Глостер, которая лишилась сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает сайт Gloucestershire Live.
Злоумышленники посетили 80-летнюю Дженет Джотем (Janet Jotham) в начале июля. Они воспользовались тем, что она не закрыла дверь, и без спросу вошли в дом. Бригадир устроился в кресле и объявил, что их прислал городской совет для ухода за деревьями. Мошенники убедили ее заплатить за услуги, после чего скрылись.
Джотем отдала им 250 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей), которые копила на туристическую поездку, откладывая деньги с пенсии. Женщина планировала выбраться из Глостера, съездить в Корнуолл и отдохнуть. В прошлый раз она ездила на отдых в 1960 году, когда ей было 22 года.
18 июля ее 52-летний сын рассказал эту историю на краудфандинговом сервисе Just Giving и попросил помощи у его пользователей. За сутки на призыв откликнулись 24 человека, которые пожертвовали 550 фунтов стерлингов.
«Я не могу поверить, что за такой короткий срок удалось собрать столько денег», — признался он.
В 2016 году сообщалось, что больная раком 90-летняя американка променяла лечение на путешествие по США в фургоне для кемпинга, а затем в другие страны.
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