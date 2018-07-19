Казаки просят отменить пенсии

Константинов высказался в поддержку пенсионной реформы, заявив, что повысить выплаты нынешним пенсионерам можно только через увеличение пенсионного возраста.

«Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал он.

При этом Константинов признал, что увеличение пенсионного возраста может препятствовать трудоустройству и карьере молодых людей. По его мнению, для поддержки молодых нужно разработать отдельные меры.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Документ поддержали 328 депутатов, а 104 выступили против. Депутаты не одобрили идею вынести законопроект на всенародное обсуждение. Поправки к проекту должны быть представлены до 24 сентября.

По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.