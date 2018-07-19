Ещё
Казаки просят отменить пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казаки просят отменить пенсии 

Рамблер 1 час назад
Председатель казачьей партии Николай Константинов заявил, что казаки готовы отказаться от пенсий и работать до смерти, сообщает «Федерал Пресс».
Константинов высказался в поддержку пенсионной реформы, заявив, что повысить выплаты нынешним пенсионерам можно только через увеличение пенсионного возраста.
«Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал он.
При этом Константинов признал, что увеличение пенсионного возраста может препятствовать трудоустройству и карьере молодых людей. По его мнению, для поддержки молодых нужно разработать отдельные меры.
Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Документ поддержали 328 депутатов, а 104 выступили против. Депутаты не одобрили идею вынести законопроект на всенародное обсуждение. Поправки к проекту должны быть представлены до 24 сентября.
По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.
Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
Комментарии354
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине216
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного24
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона4
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение