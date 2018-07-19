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Тест: Угадайте товар по цене
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Тест: Угадайте товар по цене 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Public Domain
Вы часто ходите в магазин за продуктами, разбираетесь в ценах? Сможете угадать товар по стоимости? Давайте проверим — пройдите тест.
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