Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников» 

15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в парадной полицейской форме. Как оказалось, это были участники группы Pussy Riot. Одной из участниц была 21-летняя студентка Вероника Никульшина.
Никульшина учится на факультете маркетинга в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Свободное время посвящает модельному бизнесу. В её профиле на сайте FashionBank указаны физические параметры (88-61-88, рост 175, вес 54, волосы русые, глаза карие) и выложено портфолио. Никульшина, судя по профилю, снималась несколько раз для каталогов одежды.
В арсенале девушки есть и откровенные фотосессии. "Все звёзды так фотографируются, а мне что, нельзя?", — говорит Никульшина.
В ночь с 15 на 16 июля малоизвестная модель и студентка Плешки стала одной из главных медийных персон дня. Во множестве публикаций об акции Pussy Riot в англоязычных СМИ обязательно есть как минимум одна отдельная её фотография. Например, фотография, на которой ей даёт пять нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, один из лучших игроков чемпионата, обошла все агентства и стала вирусной в твиттере.
Суд арестовал Никульшину на 15 суток. Кроме того, ей на три года запретили посещать спортивные мероприятия.