Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников» 

1/11 Студентка Вероника Никульшина вместе с тремя другими участниками Pussy Riot выбежала на поле во время финала ЧМ-2018. После 15 суток ареста она выйдет на свободу звездой Фото: fashionbank.ru

2/11 15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в парадной полицейской форме. Как оказалось, это были участники группы Pussy Riot. Одной из участниц была 21-летняя студентка Вероника Никульшина Reuters Фото:

3/11 Никульшина учится на факультете маркетинга в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Фото: fashionbank.ru

4/11 Свободное время посвящает модельному бизнесу. В её профиле на сайте FashionBank указаны физические параметры (88-61-88, рост 175, вес 54, волосы русые, глаза карие) и выложено портфолио Фото: fashionbank.ru

5/11 Судя по профилю, Никульшина снималась несколько раз для каталогов одежды Фото: fashionbank.ru

6/11 В арсенале девушки есть и откровенные фотосессии. "Все звёзды так фотографируются, а мне что, нельзя?", - говорит Никульшина Фото: fashionbank.ru

7/11 В ночь с 15 на 16 июля малоизвестная модель и студентка Плешки стала одной из главных медийных персон дня. Во множестве публикаций об акции Pussy Riot в англоязычных СМИ обязательно есть как минимум одна отдельная её фотография Фото: fashionbank.ru

8/11 Например, фотография, на которой ей даёт пять нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, один из лучших игроков чемпионата, обошла все агентства и стала вирусной в твиттере Reuters Фото:

9/11 Суд арестовал Никульшину на 15 суток. Кроме того, ей на три года запретили посещать спортивные мероприятия Reuters Фото:

10/11 Фото: fashionbank.ru