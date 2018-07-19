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Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»
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Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников» 

Рамблер 1 час назад
21-летняя Вероника Никульшина за один вечер стала международной знаменитостью. Девушка выбежала на поле во время финала ЧМ-2018. Что делала Ника Никульшина до своего забега в «Лужниках»?
1/11  Студентка Вероника Никульшина вместе с тремя другими участниками Pussy Riot выбежала на поле во время финала ЧМ-2018. После 15 суток ареста она выйдет на свободу звездой
Фото:
2/11  15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в парадной полицейской форме. Как оказалось, это были участники группы Pussy Riot. Одной из участниц была 21-летняя студентка Вероника Никульшина
Фото:
3/11  Никульшина учится на факультете маркетинга в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Фото:
4/11  Свободное время посвящает модельному бизнесу. В её профиле на сайте FashionBank указаны физические параметры (88-61-88, рост 175, вес 54, волосы русые, глаза карие) и выложено портфолио
Фото:
5/11  Судя по профилю, Никульшина снималась несколько раз для каталогов одежды
Фото:
6/11  В арсенале девушки есть и откровенные фотосессии. "Все звёзды так фотографируются, а мне что, нельзя?", - говорит Никульшина
Фото:
7/11  В ночь с 15 на 16 июля малоизвестная модель и студентка Плешки стала одной из главных медийных персон дня. Во множестве публикаций об акции Pussy Riot в англоязычных СМИ обязательно есть как минимум одна отдельная её фотография
Фото:
8/11  Например, фотография, на которой ей даёт пять нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, один из лучших игроков чемпионата, обошла все агентства и стала вирусной в твиттере
Фото:
9/11  Суд арестовал Никульшину на 15 суток. Кроме того, ей на три года запретили посещать спортивные мероприятия
Фото:
10/11 
Фото:
11/11 
Фото:
15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в парадной полицейской форме. Как оказалось, это были участники группы Pussy Riot. Одной из участниц была 21-летняя студентка Вероника Никульшина.
Никульшина учится на факультете маркетинга в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Свободное время посвящает модельному бизнесу. В её профиле на сайте FashionBank указаны физические параметры (88-61-88, рост 175, вес 54, волосы русые, глаза карие) и выложено портфолио. Никульшина, судя по профилю, снималась несколько раз для каталогов одежды.
В арсенале девушки есть и откровенные фотосессии. "Все звёзды так фотографируются, а мне что, нельзя?", — говорит Никульшина.
В ночь с 15 на 16 июля малоизвестная модель и студентка Плешки стала одной из главных медийных персон дня. Во множестве публикаций об акции Pussy Riot в англоязычных СМИ обязательно есть как минимум одна отдельная её фотография. Например, фотография, на которой ей даёт пять нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, один из лучших игроков чемпионата, обошла все агентства и стала вирусной в твиттере.
Суд арестовал Никульшину на 15 суток. Кроме того, ей на три года запретили посещать спортивные мероприятия.
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