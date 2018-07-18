Ещё
Более 100 потомков Толстого приехали в Ясную Поляну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 потомков Льва Толстого приехали на съезд в Ясную Поляну 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный съезд семьи Толстых открылся в среду в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Для участия в нем приехали более 100 потомков писателя Льва Николаевича Толстого, которые проживают в России, Италии, Швеции, США, Уругвае и других странах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музея-усадьбы.
"Международный съезд семьи Толстых проводится с 18 по 22 июля. В нем участвуют более 100 прямых потомков Льва Николаевича, а также представители других ветвей рода, которые сейчас проживают в России, Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии, Дании, Великобритании, США и Уругвае. Главная задача съезда — общение, которое необходимо, чтобы сохранить и укрепить связи внутри большой семьи", — сказали в пресс-службе.
В первый день съезда потомки писателя посетили дом Льва Толстого и возложили цветы на его могилу в родовом имении.
"Во время таких встреч акцент делается на знакомство с историей семьи Толстых, с ее традициями. В этом году в программу также включена поездка в Чернский район на фестиваль "Песни Бежина луга", который пройдет 21 июля и станет в Тульской области кульминацией празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева", — отметили в пресс-службе.
Международный съезд семьи Толстых проводится в Ясной Поляне с 2000 года раз в два года. В рамках таких встреч проходят тематические выставки, мастер-классы, лекции, потомки писателя передают в фонды музея-усадьбы предметы, имеющие непосредственное отношение к жизни и творчеству Льва Толстого, а также к истории семьи.
ТАСС: последние новости
Источник: послы ЕС договорились расширить черный список по Украине из-за Крымского моста Умер бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский Актера из "Улиц разбитых фонарей" Жуковского похоронят в Красноярске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция парировала выпад России107
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»99
Азовское море предложили заминировать213
У Розенбаума нашли рак31
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры270
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение