Более 100 потомков Толстого приехали в Ясную Поляну

Более 100 потомков Льва Толстого приехали на съезд в Ясную Поляну

"Международный съезд семьи Толстых проводится с 18 по 22 июля. В нем участвуют более 100 прямых потомков Льва Николаевича, а также представители других ветвей рода, которые сейчас проживают в России, Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии, Дании, Великобритании, США и Уругвае. Главная задача съезда — общение, которое необходимо, чтобы сохранить и укрепить связи внутри большой семьи", — сказали в пресс-службе.

В первый день съезда потомки писателя посетили дом Льва Толстого и возложили цветы на его могилу в родовом имении.

"Во время таких встреч акцент делается на знакомство с историей семьи Толстых, с ее традициями. В этом году в программу также включена поездка в Чернский район на фестиваль "Песни Бежина луга", который пройдет 21 июля и станет в Тульской области кульминацией празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева", — отметили в пресс-службе.

Международный съезд семьи Толстых проводится в Ясной Поляне с 2000 года раз в два года. В рамках таких встреч проходят тематические выставки, мастер-классы, лекции, потомки писателя передают в фонды музея-усадьбы предметы, имеющие непосредственное отношение к жизни и творчеству Льва Толстого, а также к истории семьи.