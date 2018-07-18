Ещё
Магазины завалят дешевой говядиной из пробирки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выращенная в пробирке говядина может появиться в продаже уже через три года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Не позже, чем в 2021 году в ресторанах и магазинах может появиться говядина, выращенная в пробирке в лабораторных условиях. Разработкой технологии, позволяющей производить искусственное мясо без участия животных, занимается голландская фирма Mosa Meat, которая пять лет назад уже выпустила гамбургер с мясом лабораторного производства.
Как сообщает агентство Associated Press (AP), для проведения дальнейших исследований фирма уже получила €7,5 млн инвестиций. Технология производства мяса в пробирке заключается в том, что взятые у обычного животного клетки ученые "учат" размножаться в искусственно созданной среде. При этом, по мнению представителей Mosa Meat, всего из одной группы клеток можно вырастить столько мяса, что его хватит на производство 80 тыс. котлет для гамбургеров весом в 113 гр каждая.
Ученые уверены, что наиболее перспективно производство говядины, свинины и курятины. Своей целью они поставили как удешевление полученной продукции, чтобы одна котлета для гамбургера стоила не больше $1.
Несмотря на то, что полноценное производство искусственного мяса еще далеко от начала, уже ведутся споры о том, как будет называться новая продукция. В числе вариантов значится "чистое мясо", поскольку размножающиеся клетки не будут воспроизводить жировые прослойки и различные пленки, покрывающие вырезку в мясе, полученном от сельскохозяйственных животных.
Расчеты показывают, что производство мяса в лабораториях будет намного дешевле, чем выращивание мясного скота. К тому же значительно сократится количество вредных выбросов в окружающую среду.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор связал ухудшение качества воды в Североуральске с обвалом грунта на реке Умер бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский Актера из "Улиц разбитых фонарей" Жуковского похоронят в Красноярске
Комментарии7  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа179
Россиянам дадут еще один выходной204
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры202
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа226
Афганистан захотел извинений от России184
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение