Магазины завалят дешевой говядиной из пробирки

Выращенная в пробирке говядина может появиться в продаже уже через три года

Не позже, чем в 2021 году в ресторанах и магазинах может появиться говядина, выращенная в пробирке в лабораторных условиях. Разработкой технологии, позволяющей производить искусственное мясо без участия животных, занимается голландская фирма Mosa Meat, которая пять лет назад уже выпустила гамбургер с мясом лабораторного производства.

Как сообщает агентство Associated Press (AP), для проведения дальнейших исследований фирма уже получила €7,5 млн инвестиций. Технология производства мяса в пробирке заключается в том, что взятые у обычного животного клетки ученые "учат" размножаться в искусственно созданной среде. При этом, по мнению представителей Mosa Meat, всего из одной группы клеток можно вырастить столько мяса, что его хватит на производство 80 тыс. котлет для гамбургеров весом в 113 гр каждая.

Ученые уверены, что наиболее перспективно производство говядины, свинины и курятины. Своей целью они поставили как удешевление полученной продукции, чтобы одна котлета для гамбургера стоила не больше $1.

Несмотря на то, что полноценное производство искусственного мяса еще далеко от начала, уже ведутся споры о том, как будет называться новая продукция. В числе вариантов значится "чистое мясо", поскольку размножающиеся клетки не будут воспроизводить жировые прослойки и различные пленки, покрывающие вырезку в мясе, полученном от сельскохозяйственных животных.

Расчеты показывают, что производство мяса в лабораториях будет намного дешевле, чем выращивание мясного скота. К тому же значительно сократится количество вредных выбросов в окружающую среду.