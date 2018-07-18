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В Ленинградском зоопарке готовят ледяные «торты»
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В Ленинградском зоопарке готовят ледяные «торты» для животных 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жаркая погода в Петербурге, где дневная температура воздуха с начала недели составляет около 30 градусов, не создает дискомфорта для обитателей Ленинградского зоопарка, которые в избытке получают не только воду, но и торты из овощей, фруктов и льда, сообщает в среду городской комитет по культуре.
"Летний зной пока не приносит особых хлопот сотрудникам Ленинградского зоопарка. Как заверяют работники зверинца, животным достаточно легкой диеты… им дают больше овощей и фруктов, увеличивают ежедневную норму потребления воды, периодически готовят ледяные торты — замораживают в кастрюлях с водой фрукты или овощи", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что все обитатели зоопарка, в том числе и медведи, чувствуют себя комфортно, поскольку могут спрятаться от наступившей жары в специальных укрытиях, где прохладно даже в жару. Кроме того, во многих вольерах установлены водопады и бассейны. "Пока что этого достаточно, чтобы животные справлялись с температурой", — отмечается в сообщении.
Согласно сайту Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду вечером температура воздуха в Петербурге составляет более 27 градусов, в четверг дневная температура ожидается на уровне 28-29 градусов.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года.
Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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