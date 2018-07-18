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На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи
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На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники полиции вернулись в Краснодар из командировки с чемпионата мира по футболу в Сочи в переполненных вагонах, без кондиционеров и белья — кому-то и вовсе пришлось разместиться на полу.
1/6  Сотрудники полиции вернулись в Краснодар из командировки с чемпионата мира по футболу в Сочи в переполненных вагонах, без кондиционеров и белья — кому-то и вовсе пришлось разместиться на полу. Информация о ситуации появилась в пабликах «ДТП и ЧП Сочи» и «Омбудсмен полиции»
Фото:
2/6  Полицейский-подписчик первого коммьюнити рассказал, что коллег загружали по восемь человек в купе, для некоторых места остались только в коридоре. На прикрепленных фотографиях и видеозаписи видно, что люди лежат на полу, багажных полках и столах. Отмечается, что около 30 человек остались на перроне, потому что не согласились ехать в переполненном составе
Фото:
3/6  На следующий день после публикаций в соцсетях и СМИ на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю появилось сообщение, в котором информация называется «не соответствующей действительности». В пресс-релизе утверждается, что число мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава, также говорится о резерве на 40 мест
Фото:
4/6  Кроме того, пресс-служба заявляет о неком полученном видео, на котором «видны пустые полки и полицейские, лежащие на полу». Из этого делается вывод, что «фото, сделанные в вагоне поезда, являются постановочными».
Фото:
5/6  Сообщается, что сотрудники размещались по шесть человек в купе в сидячем положении
Фото:
6/6  «По факту появления в сети фото- и видеоматериалов назначено проведение проверки, устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии», — такой фразой завершается пресс-релиз
Фото:
Сотрудники полиции вернулись в Краснодар из командировки с чемпионата мира по футболу в Сочи в переполненных вагонах, без кондиционеров и белья — кому-то и вовсе пришлось разместиться на полу. Информация о ситуации появилась в пабликах «ДТП и ЧП Сочи» и «Омбудсмен полиции».
Полицейский-подписчик первого коммьюнити рассказал, что коллег загружали по восемь человек в купе, для некоторых места остались только в коридоре. На прикрепленных фотографиях и видеозаписи видно, что люди лежат на полу, багажных полках и столах. Отмечается, что около 30 человек остались на перроне, потому что не согласились ехать в переполненном составе.
На следующий день после публикаций в соцсетях и СМИ на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю появилось сообщение, в котором информация называется «не соответствующей действительности». В пресс-релизе утверждается, что число мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава, также говорится о резерве на 40 мест. Кроме того, пресс-служба заявляет о неком полученном видео, на котором «видны пустые полки и полицейские, лежащие на полу». Из этого делается вывод, что «фото, сделанные в вагоне поезда, являются постановочными». Сообщается, что сотрудники размещались по шесть человек в купе в сидячем положении.
«По факту появления в сети фото— и видеоматериалов назначено проведение проверки, устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии», — такой фразой завершается пресс-релиз.
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