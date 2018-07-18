На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи 

1/6 Сотрудники полиции вернулись в Краснодар из командировки с чемпионата мира по футболу в Сочи в переполненных вагонах, без кондиционеров и белья — кому-то и вовсе пришлось разместиться на полу. Информация о ситуации появилась в пабликах «ДТП и ЧП Сочи» и «Омбудсмен полиции» Фото: «Газета.Ru»

2/6 Полицейский-подписчик первого коммьюнити рассказал, что коллег загружали по восемь человек в купе, для некоторых места остались только в коридоре. На прикрепленных фотографиях и видеозаписи видно, что люди лежат на полу, багажных полках и столах. Отмечается, что около 30 человек остались на перроне, потому что не согласились ехать в переполненном составе Фото: ombudsment/vk.com

3/6 На следующий день после публикаций в соцсетях и СМИ на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю появилось сообщение, в котором информация называется «не соответствующей действительности». В пресс-релизе утверждается, что число мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава, также говорится о резерве на 40 мест Фото: ombudsment/vk.com

4/6 Кроме того, пресс-служба заявляет о неком полученном видео, на котором «видны пустые полки и полицейские, лежащие на полу». Из этого делается вывод, что «фото, сделанные в вагоне поезда, являются постановочными». Фото: ombudsment/vk.com

5/6 Сообщается, что сотрудники размещались по шесть человек в купе в сидячем положении Фото: ombudsment/vk.com