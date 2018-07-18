Пока вы спали: Трампу устроили «темную»

Американцы напали на «слабого» Трампа

Из-за отказа признать вмешательство России в американские выборы Трампа начали обвинять в «тяжком должностном преступлении», а экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил президента с «размякшей макарониной».

Запад приготовился в новой волне «агрессии» России

Россия планирует нарастить число операций в западных странах после завершения ЧМ-2018 и саммита президентов США и РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведках США и Британии.

По словам собеседников телеканала, во время чемпионата мира российские спецслужбы не хотели навредить престижу турнира, но теперь они активизируются. США и Великобритания решили вместе отслеживать «российскую агрессию» и реагировать на нее.

Рыба в России подорожает

Пограничная служба ФСБ запретила рыболовным компаниям перевозить рыбу на судах, принадлежащих иностранным фирмам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Раньше этот запрет не действовал, если у судна было право ходить под флагом РФ, и оно эксплуатировалось россиянами по договору найма без экипажа. Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что из-за нововведений дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 миллиардов рублей, и это отразится на конечной цене продукции.

Тимошенко «пошла войной» на Порошенко

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и президент Украины Петр Порошенко стали главными соперниками на предстоящих выборах главы государства. Как пишут «Известия» , политики испытывают друг к другу неприязнь еще со времен «оранжевой революции».

По версии издания, Тимошенко активно пытается стать «альтернативой» Порошенко, предлагая в своей программе отмену НДС и продление моратория на продажу земли, а также обвиняя нынешнего президента в развязывании «большой войны» в Донбассе ради отмены выборов.

В Белом доме «устроили темную» Трампу

В кабинете Белого дома выключили свет, когда президент США Дональд Трамп произносил речь о доверии к спецслужбам. Видеозапись инцидента опубликовал CBS News.

Кабинет погрузился во тьму именно в тот момент, когда Трамп рассказывал конгрессменам, что «полностью доверяет агентам разведки США», заявлявшим о вмешательстве РФ в выборы.