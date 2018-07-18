Названа дата прощания с Жуковским

В Министерстве культуры Красноярского края назвали дату и время прощания с заслуженным артистом России, актером Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, Владиславом Жуковским.
"Прощание с Владиславом Яковлевичем состоится в театре Пушкина в пятницу 20.07.2018 с 12.00 (16.00 мск) до 14.00 (18.00 мск)", — говорится в сообщении на сайте министерства.
В сообщении также отмечается, что сотрудники министерства выражают глубокие соболезнования родным и близким Жуковского.
Ранее бывший мэр Красноярска выразил соболезнования родным Жуковского.
Жуковский работал в Красноярском драмтеатре с 1978 года. Среди его ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем") и др.
В кино он дебютировал в роли разбойника в фильме Александра Роу "Морозко". Он также известен по своим ролям в фильме Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" и сериале "Улицы разбитых фонарей".