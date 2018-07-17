Голодец призвала россиян петь больше народных песен

Политик поделилась своими впечатлениями от чемпионата мира по футболу и рассказала о потребности россиян в самовыражении посредством народных песен:

Чемпионат мира стал весьма показательным. Когда наши болельщики после матча с командой Испании выходили на городские площади, они пели «Катюшу». Так они выражали свои эмоции. Сегодня необходимо понимать, какие мы должны придумать механизмы, которые бы способствовали пониманию народной культуры, её подачи в массы так, чтобы каждый из нас захотел спеть русскую народную песню. Народное искусство — это искусство для участников, когда целая нация способна его разделить и поддержать, — сказала Голодец.

«Народное искусство долгое время находилось в информационной блокаде. И сегодня эти отголоски ещё слышны. Музыкальный репертуар сужается, на что мы должны обратить пристальное внимание. Только в последние два года удаётся наполнять концертные залы, где звучит русская песня. Важно понимать, что голосом сегодня никого уже не удивишь. Необходимо проживать песню, уметь доносить её образ и смысл, нести драматургию в зрительный зал», — добавила руководитель Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Под занавес встрече Ольга Голодец высказала инициативу создать в России некое объединение любителей народных песен, которые могли бы вплотную заняться популяризацией русских музыкальных традиций. Для этого, считает вице-премьер, необходимо расширить музыкальное поле и составить песенный репертуар из русских народных песен, а также задуматься над содержанием народного танца.

Напомним, что в настоящий момент в рамках форума «Таврида» проходит Народная смена «Вместе». Она объединила около 450 вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла в возрасте от 18 до 30 лет.