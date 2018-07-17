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Погиб Тагир Вагапов
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Погиб Тагир Вагапов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: страница Tagir Vagapov в Facebook
В Москве погиб журналист, диджей и основатель Weird Radio Тагир Вагапов. Об этом сообщил основатель музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.
«В день юбилея «Трансильвании» трагически погиб старый товарищ, проработавший несколько лет с нами на Тверской, дом 6, и знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку — Тагир Вагапов. Он создал нашу страничку в интернете и был известным журналистом и диджеем», — написал Симонов на своей странице в Facebook.
Он пропал вечером в пятницу, а в понедельник его друзей вызвали на опознание. Причина смерти не уточняется.
Тагир Вагапов родился 31 октября 1986 года в Уфе. Писал для «Афиши», РБК, The Village, OpenSpace.ru и других изданий. В конце 2008 года основал радиостанцию Weird Radio.
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