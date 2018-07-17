Погиб Тагир Вагапов

Москве погиб журналист, диджей и основатель Weird Radio Тагир Вагапов. Об этом сообщил основатель музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.

«В день юбилея «Трансильвании» трагически погиб старый товарищ, проработавший несколько лет с нами на Тверской, дом 6, и знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку — Тагир Вагапов. Он создал нашу страничку в интернете и был известным журналистом и диджеем», — написал Симонов на своей странице в Facebook.

Он пропал вечером в пятницу, а в понедельник его друзей вызвали на опознание. Причина смерти не уточняется.