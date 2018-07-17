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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из сериала
Заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался на 75 году жизни, сообщили в Красноярском театре имени Пушкина.
«Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции. Нас связывала и работа, и большая человеческая дружба. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев», — написал в Facebook бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы Петр Пимашков.
Владислав Жуковский служил в красноярском театре имени Пушкина с 1978 года и преподавал на театральном факультете Красноярского института искусств. С 1990 по 1993 годы был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, позже — с 2000 по 2013 годы был депутатом красноярского городского Совета.
Сообщается, что артист умер после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям ролями в «Морозко» Александра Роу, в «Емельяне Пугачеве» и сериале «Улицы разбитых фонарей».
Комментарии4  Ещё 12 источников 
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