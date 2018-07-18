В Чечне сотрудников Росгвардии обеспечат жильем 

Командование Росгвардии обеспечит жильем около 300 семей сотрудников дислоцирующихся в Чечне. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с заместителем директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергеем Меликовым.
"Приятно было слышать, что командованием Росгвардии принято решение обеспечить жильем около трехсот семей сотрудников УФСВНГ РФ по Чеченской Республике" — написал Кадыров.
По его словам, в ходе встречи Меликов также передал слова благодарности от директора ФСВНГ Виктора Золотова "за отличное решение задач обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу".