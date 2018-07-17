«Русский букер» могут закрыть 

Премия не будет присуждаться в 2018 году из-за отсутствия спонсора.
Литературная премия «Русский буккер» не будет присуждаться в связи с отсутствием спонсора. Если спонсор не найдется и в дальнейшем, премию закроют.
— Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен, — говорится в заявлении комитета.
В комитете напомнили, что традиционно Букеровское жюри собирается на свою первую встречу в июле, чтобы определить «длинный список» романов, которые допускаются к участию в конкурсе. На данный момент комитет берет паузу, однако все еще пытается найти финансовую поддержку. О том, удастся ли им это сделать, станет известно в ноябре-декабре.
СПРАВКА
Литературная премия «Русский буккер» — старейшая российская независимая премия. Лауреатами премии в разные годы становились Григорий Вадимов, Михаил Шишкин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Александр Иличевский, Александр Снегирев, Владимир Маканин, Рубен Гальего, Петр Алешковский и другие.