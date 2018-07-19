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Названы лучшие города России для семейных экскурсий
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Названы лучшие города России для семейных экскурсий 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг из десяти самых популярных российских городов для экскурсий и семейного отдыха с детьми на вторую половину лета 2018 года. Правда, курортные города в список не вошли.
Что же касается остальных — как отмечается в официальном блоге компании, первое место за Санкт-Петербургом, где обычно останавливаются на пять ночей при средней стоимости проживания в 3000 рублей на семью за сутки. На втором месте Москва (четыре ночи, 3,2 тысячи рублей в сутки на семью). Замыкает тройку Казань — 3,5 ночи при расходах в 2,8 тысячи рублей в сутки.
Четвертая строчка у Ярославля (2,6 тысячи рублей в сутки, две ночи), пятая — у Краснодара (2,2 тысячи рублей в сутки, три ночи), шестая — у Ростова-на-Дону (1,9 тысячи рублей в сутки, две ночи).
На седьмой позиции Калининград — три ночи, 2,4 тысячи рублей в сутки. На восьмой — Петрозаводск (две ночи, 2,5 тысячи рублей в сутки), на девятой — Воронеж (две ночи, 2,5 тысячи рублей в сутки). Замыкает десятку Новосибирск, где проживание стоит в среднем 2,6 тысячи рублей в сутки на семью, а останавливаться предпочитают обычно на три ночи.
Таким образом, дешевле всего обойдется путешествие в Ростов-на-Дону, где за день не придется тратить более двух тысяч рублей, а дороже всего — в Москву, где за сутки уйдет более трех тысяч.
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