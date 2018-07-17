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Названы регионы с самой грязной питьевой водой
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Названы регионы с самой грязной питьевой водой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вологодская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой, следует из доклада Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в регионе-антилидере водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 45% населения. Следом расположились Костромская (66,7%) и Курганская (69,3%) области. В остальных регионах качественная питьевая вода доступна более 70% жителей.
Максимальный показатель обеспеченности чистой водой — 100% — зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии.
В целом по стране за пять лет реализации закона "О водоснабжении и водоотведении" цифры выросли на 4%. В 2017 году чистой питьевой водой были обеспечены 91,5% населения страны — 133,956 миллионов человек, что примерно на 1,3 миллиона больше показателя 2016 года.
Улучшение качества питьевых вод привело к десятипроцентному сокращению случаев заболеваний, связанных с загрязнениями воды, на 5,2% также сократилось число дополнительных случаев смерти, отметили в ведомстве.
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