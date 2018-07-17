Названы регионы с самой грязной питьевой водой

Вологодская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой, следует из доклада Роспотребнадзора

По данным ведомства, в регионе-антилидере водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 45% населения. Следом расположились Костромская (66,7%) и Курганская (69,3%) области. В остальных регионах качественная питьевая вода доступна более 70% жителей.

В целом по стране за пять лет реализации закона "О водоснабжении и водоотведении" цифры выросли на 4%. В 2017 году чистой питьевой водой были обеспечены 91,5% населения страны — 133,956 миллионов человек, что примерно на 1,3 миллиона больше показателя 2016 года.

Улучшение качества питьевых вод привело к десятипроцентному сокращению случаев заболеваний, связанных с загрязнениями воды, на 5,2% также сократилось число дополнительных случаев смерти, отметили в ведомстве.