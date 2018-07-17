Назван богатейший человек современности

Глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.
По его данным, состояние бизнесмена составил по состоянию на утро понедельника $150 млрд Таким образом, Безос побил рекорд основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Его состояние в 1999 году составляло $100 млрд, что на сегодняшний день с учетом инфляции равно около $149 млрд
Как указывает агентство, Безос стал "богаче, чем кто бы то ни было на земле, по крайней мере, с 1982 года, когда Forbes впервые опубликовал свой рейтинг богатейших людей".