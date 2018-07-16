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Выяснено отношение россиян к нижней полке в поездах
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Выяснено отношение россиян к нижней полке в поездах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал, при каких условиях пассажиры поезда дальнего следования готовы уступить свою нижнюю полку. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.
В опросе приняли участие 10 580 человек, из которых 45 процентов признались, что не уступят свое место ни при каких условиях, а остальные готовы договориться.
Половина опрошенных (51 процент) рассказали, что уступят нижнюю полку, если об этом попросит пожилой человек или женщина с ребенком. Три процента ответили, что отдали бы свое место только за дополнительную плату, а один процент проголосовали за вариант «уступлю, если попросит проводница».
Также опрос «Туту.ру» показал, на какой полке любят ездить российские путешественники. Оказалось, что 63 процента предпочитают нижнюю полку, а остальные 37 процентов — верхнюю.
Ранее в июне сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как пассажиры поездов будут поступать с храпящими попутчиками. Согласно его результатам, 32 процента опрошенных просто не стали бы обращать внимания на храп. Другие 29 процентов решили воспользоваться берушами.
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