Ещё
«Вскрывающая ватку» пиарщица ищет работу за 300 тысяч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вскрывающая ватку» пиарщица ищет работу за 300 тысяч 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала резюме на сайте HeadHunter, пишет Life.ru.
В резюме сообщается, что Панина ищет работу директора по корпоративным коммуникациям с зарплатой 300 тысяч рублей.
Предыдущим местом работы пиарщицы была компания «Леруа Мерлен», откуда ей пришлось уволиться после скандальной публикации в Facebook.
Галина Панина опубликовала фейковую новость, якобы болельщики в Новопеределкине сожгли девушку, отмечая победу сборной России над испанцами.
На комментарии, в которых пользователи просили доказать факт «победобесия», Панина ответила «апдейтом», в котором заявила, что «вскрывает ватку» — то есть выводит на чистую воду людей, поддерживающих действующую власть.
«Леруа Мерлен», где Панина работала с 2012, принесла извинения за действия сотрудницы.
Комментарии50
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым319
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом88
В России оценили неожиданное решение Франции53
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение