«Вскрывающая ватку» пиарщица ищет работу за 300 тысяч

Бывшая пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала резюме на сайте HeadHunter, пишет Life.ru.

В резюме сообщается, что Панина ищет работу директора по корпоративным коммуникациям с зарплатой 300 тысяч рублей.

Предыдущим местом работы пиарщицы была компания «Леруа Мерлен», откуда ей пришлось уволиться после скандальной публикации в Facebook.

Галина Панина опубликовала фейковую новость, якобы болельщики в Новопеределкине сожгли девушку, отмечая победу сборной России над испанцами.

На комментарии, в которых пользователи просили доказать факт «победобесия», Панина ответила «апдейтом», в котором заявила, что «вскрывает ватку» — то есть выводит на чистую воду людей, поддерживающих действующую власть.

«Леруа Мерлен», где Панина работала с 2012, принесла извинения за действия сотрудницы.