Названа дата проведения географического диктанта

Всероссийский географический диктант пройдет 11 ноября

Географический диктант Русского географического общества пройдет 11 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Диктант состоится уже в четвертый раз. По традиции он будет проходить на специально организованных площадках и на официальном портале проекта в режиме онлайн.

В диктанте смогут принять участие все желающие. Также с 16 июля по 29 октября на портале проекта можно зарегистрировать площадку для проведения акции в том или ином регионе.

В этом году диктант впервые будет состоять их двух частей, состоящих из 15 вопросов. В этом году задания будут менее сложными. Они будут рассчитаны на сообразительность и умение логически мыслить.