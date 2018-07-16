Названа дата проведения географического диктанта

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Всероссийский географический диктант пройдет 11 ноября 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Географический диктант Русского географического общества пройдет 11 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Диктант состоится уже в четвертый раз. По традиции он будет проходить на специально организованных площадках и на официальном портале проекта в режиме онлайн.
В диктанте смогут принять участие все желающие. Также с 16 июля по 29 октября на портале проекта можно зарегистрировать площадку для проведения акции в том или ином регионе.
В этом году диктант впервые будет состоять их двух частей, состоящих из 15 вопросов. В этом году задания будут менее сложными. Они будут рассчитаны на сообразительность и умение логически мыслить.
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